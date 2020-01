Uccisa a Verona, uomo si costituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VERONA, 22 GEN - Una donna polacca di 51 anni è stata uccisa in casa a Verona nella notte tra domenica e lunedì scorsi. A far scoprire il delitto, oggi, è stato un suo conoscente, un tunisino di 41 anni, che si è costituito presentandosi negli uffici della Questura di Genova. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio. E' ancora da chiarire la dinamica del delitto, che sarebbe avvenuto nel corso di una lite tra i due. Le indagini sono coordinate in sinergia dalla Procura di Verona e da quella di Genova.