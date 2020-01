Bravi chiede di patteggiare 18 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, ha chiesto di patteggiare un anno e mezzo per l'incidente del 22 novembre del 2018 nel quale è morta una 58enne che era in sella ad una moto. Stamane in udienza c'era l'Associazione italiana familiari e vittime della strada che ha chiesto di costituirsi parte civile. Il giudice Di Milano Aurelio Barazzetta ha rinviato all'11 marzo per la decisione. La Procura di Milano aveva dato parere favorevole alla proposta di patteggiamento del cantante a un anno e mezzo di carcere. Bravi ha già risarcito la famiglia della vittima, che quindi è uscita dal processo. Al contrario oggi si è presentata in udienza l'associazione familiari e vittime della strada per chiedere di costituirsi parte civile per protesta contro una "proposta irrisoria che svilisce la legge sull'omicidio stradale. Il pm si è opposto alla nostra costituzione, dicendo che questo non è un caso di omicidio stradale aggravato e che un caso come questo poteva capitare a chiunque".