Consiglio ministri esamina cuneo fiscale

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - E' "probabile" che arrivi già questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto per il taglio del cuneo fiscale. Lo si apprende da diverse fonti di governo, anche se al momento non c'è conferma da Palazzo Chigi. Il decreto, spiegano le stesse fonti, dovrebbe essere esaminato in Consiglio dei ministri entro la prossima riunione. Ma l'idea sarebbe quella di un'accelerazione per il varo nella riunione convocata questa sera, nella quale si dovrebbe dare il via libera alle nomine alla guida delle agenzie fiscali.