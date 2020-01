Germania: incidente a scuolabus, 2 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 23 GEN - Due bambini sono morti in un incidente avvenuto in Turingia, dove uno scuolabus è scivolato in un pendio, finendo in un torrente. Altri bambini sono rimasti "gravemente feriti", secondo la portavoce della polizia. Oltre all'incidente in Turingia, un altro scuolabus, stavolta in Alta Baviera, è rimasto coinvolto stamattina in un incidente stradale. Lo riferisce la Dpa aggiungendo che, in questo secondo episodio, diversi bambini sono rimasti "lievemente e mediamente feriti".