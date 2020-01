© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 23 GEN - Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha messo al bando il gruppo di estrema destra Combat 18. Lo ha comunicato lo stesso ministero. In mattinata la polizia ha effettuato un maxiblitz in sei Laender per colpire l'organizzazione, che conterebbe venti elementi su scala federale. Secondo gli enti addetti alla sicurezza il gruppo agisce contro l'ordine sancito dalla costituzione "ed è affine al nazionalsocialismo".