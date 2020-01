Pistolettate in bar nel cagliaritano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Scene da Far West in pieno giorno a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari. Circa dieci colpi di pistola sono stati esplosi da un'auto in corsa contro i vetri del Go go bar in località Pill'e Matta: all'interno, insieme alla cameriera c'erano diversi clienti: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'episodio è avvenuto intorno alle 13,30. L'auto con a bordo una o due persone ha rallentato mentre transitava davanti al locale, poi sono esplose le pistolettate. Il grilletto è stato premuto nove-dieci volte: quattro colpi hanno raggiunto le finestre del bar, due le auto in sosta, altri bossoli invece sono stati trovati sull'asfalto. L'allarme è scattato subito: sul posto le pattuglie del commissariato di Quartu, gli agenti della Squadra mobile di Cagliari e gli specialisti della scientifica. Controlli e posti di blocco sono stati istituiti nella zona, ma dei malviventi ancora nessuna traccia.