(ANSA) - MODENA, 23 GEN - "Al civico 38 spacciano, non serve citofonare, l'hanno già chiuso. Ogni volta che posso dare una mano a mamme e persone che denunciano queste cose, io la do. La sinistra invece continua a non farlo nemmeno in Parlamento". Così il leader della Lega Matteo Salvini in piazza a Modena, indicando probabilmente un negozio nelle vicinanze.