Siria: 450mila sfollati Idlib in 3 mesi

(ANSA) - ISTANBUL, 23 GEN - Da inizio novembre sono almeno 450 mila i civili sfollati verso la frontiera turca da Idlib a seguito dell'offensiva del regime di Bashar al Assad e della Russia sull'ultima roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria. Tra questi ci sono 36 mila persone fuggite solo nelle ultime 48 ore. Lo ha riferito il direttore della squadra di Coordinamento per la risposta alle operazioni in Siria, Muhammad Hallaj, citato da Anadolu. "A Idlib migliaia di persone sono in fuga verso le zone delle operazioni" militari turche nel nord della Siria "Scudo dell'Eufrate e Ramoscello d'ulivo per sfuggire agli intensi bombardamenti", ha confermato stamani il ministro della Difesa turco Hulusi Akar. Ankara ha più volte chiesto negli ultimi giorni a Mosca il pieno rispetto della nuova tregua concordata dai presidenti Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin.