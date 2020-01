Sorella Mishustin ha immobili per 14 mln

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 23 GEN - Natalia Stenina, sorella del nuovo premier russo Mikhail Mishustin, possiede immobili di lusso dentro e fuori Mosca per un valore totale di 900 milioni di rubli, cioè circa 14,3 milioni di dollari: lo riporta la Bbc in russo citando un database fiscale ad accesso limitato. La settimana scorsa, il dissidente Aleksey Navalny ha puntato il dito contro Mishustin sostenendo che dal 2010 al 2018 sua moglie Vladlena abbia misteriosamente guadagnato 11 milioni di euro pur senza avere apparentemente "aziende di successo". Inoltre, secondo la testata online Proekt, la famiglia Mishustin possiederebbe una villa di lusso dal valore di 8,5 milioni di euro in un esclusivo sobborgo fuori Mosca.