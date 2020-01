Ue, lascito Shoah impresso in dna Unione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 GEN - "La Shoah è stata una tragedia europea, un punto di svolta nella nostra storia e il suo lascito è impresso nel dna dell'Unione Europea". Lo dicono i vertici Ue da Gerusalemme in occasione delle celebrazioni per il 75/o anniversario della liberazione di Auschwitz e il Forum internazionale sulla Shoah e l'antisemitismo. "Ricordare la Shoah - hanno aggiunto i presidenti Michel, Sassoli and von der Leyen - non è una cosa fine a se stessa. E' la pietra angolare dei valori europei. Una Europa che mette l'umanità al suo centro, protetta da legge, da democrazia e diritti fondamentali".