Virus cinese, l'incubo sbarca in Italia: caso sospetto a Bari

Primo caso sospetto in Italia del misterioso virus cinese. Sotto osservazione una cantante barese rientrata dalla Whuan dopo un tour in Oriente. In Cina finora 25 morti e 616 casi di contagio accertati. Quattro casi sospetti in Scozia, mentre a Parigi uno è stato smentito. Intanto, le autorità cinesi hanno chiuso la Città Proibita di Pechino e annullato le feste per il Capodanno. Anche Huanggang, dopo Wuhan, la città focolaio del Coronavirus, è stata messa in quarantena. Primo caso di contagio a Singapore, secondo a Macao. All’aeroporto di Fiumicino sono passati in un canale sanitario dedicato 202 viaggiatori in arrivo da Wuhan, ai quali sono state applicate per la prima volta le procedure contro la diffusione del contagio. Attese le decisioni dell’Oms. Il virus, trasmesso dai pipistrelli, sarebbe arrivato all’uomo dai serpenti.

ARRIVA IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE, CONTE CERCA IL RILANCIO

MISURA PER REDDITI FINO A 40MILA EURO. UN TAVOLO SU TARANTO

Un taglio del cuneo fiscale nel 2020 per i redditi fino a 40mila euro, con un alleggerimento in busta paga che può arrivare per chi guadagni fino a 28mila euro a un massimo di 600 euro in sei mesi a partire da luglio. Lo prevede il decreto che arriverà stasera in Cdm. La bozza di 5 articoli disciplina 'in via sperimentalè la misura per i lavoratori dipendenti. Il costo stimato, dal primo luglio al 31 dicembre 2020, è di circa 2,9 miliardi. Sono oltre 2,5 milioni i lavoratori che non hanno alcun bonus che, con il taglio del cuneo, potranno godere da luglio di una detrazione di almeno 80 euro al mese. A Palazzo Chigi anche il tavolo per Taranto, ma il decreto non arriverà stasera in Cdm.

SARDINE-SALVINI, A BIBBIANO E’ SCONTRO TRA LE PIAZZE

IN EMILIA-ROMAGNA I PARTITI SI GIOCANO TUTTE LE CARTE

E' scontro tra piazze a Bibbiano, simbolo dell’inchiesta sugli affidi, tra la Lega e il movimento delle Sardine, per le ultime battute della campagna elettorale prima delle elezioni regionali di domenica. Matteo Salvini, sarà in piazza della Repubblica a sostenere la candidata leghista Lucia Bergonzoni, e ha annunciato anche la presenza della mamma di Tommy, il piccolo rapito e ucciso nel 2006. A pochi metri, in piazza Libero Grassi, la contromanifestazione delle sardine. Le forze dell’ordine hanno messo in campo oltre 200 uomini.

BATTAGLIA PER LA LEADERSHIP NEL M5S TRA POPULISTI E FILO PD

TAGLIO DEI PARLAMENTARI, OK AL REFERENDUM TRA MARZO E GIUGNO

Battaglia per la leadership nel M5s. Dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico si confrontano le diverse anime del MoVimento: populista e filo Pd. Il reggente Crimi incontrerà martedì i parlamentari. Lo staff di Di Maio smentisce che le sue parole fossero un attacco a Di Battista. Intanto, la Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari. La richiesta di 71 senatori è conforme all’articolo 138 della Costituzione, la data del voto sarà fissata tra fine marzo e l’inizio di giugno.

ISRAELE RICORDA LA SHOAH. MATTARELLA, MAI PIU' ANTISEMITISMO

NETANYAHU, 'DOBBIAMO DIFENDERCI DA SOLI, QUESTA E’ LA LEZIONE'

I capi di Stato del mondo hanno ricordato la Shoah allo Yad Vashem a Gerusalemme, in occasione del Forum internazionale sull'antisemitismo. Mattarella, incontrando il presidente israeliano Reuven Rivlin, ha esortato: «Mai abbassare la guardia», sottolineando che «la testimonianza della senatrice Liliana Segre, è un patrimonio prezioso». Il premier Benyamin Netanyahu: «dobbiamo difenderci da soli, è questa la lezione della Shoah». Per i vertici dell’Unione europea, Michel, Sassoli e von der Leyen, «Il lascito della Shoah è impresso nel dna dell’Unione». E il vicepresidente statunitense Mike Pence avverte:"Chi nega l’antisemitismo vuole distruggere Israele».

ALLARME SMOG, A GENNAIO 18 GIORNI DI SFORAMENTI IN 5 CITTA'

LEGAMBIENTE, SONO FROSINONE, MILANO, PADOVA, TORINO E TREVISO

Cinque città italiane - Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso - hanno sforato per ben 18 volte, a gennaio, i limiti di Pm10, le polveri sottili. E’ quanto emerge dal rapporto 'Mal'arià di Legambiente, che precisa come si piazzino male anche Napoli (16 giorni) e Roma (15). Nel 2019 sono stati 26 i centri urbani fuorilegge sia per polveri sottili (PM10) sia per l'ozono (O3). Prima Torino con 147 giornate fuorilegge (86 per il PM10 e 61 per l’ozono), seguita da Lodi e Pavia.

VILLE, FERRARI E IMPRESE, SCOPERTI 237 FURBETTI DEL REDDITO

INCHIESTA DELLA GDF DI LOCRI, ANCHE MAFIOSI TRA I DESTINATARI

C'era chi aveva la villa e chi la Ferrari, chi era titolare di un’impresa ma si era 'dimenticatò di fare la dichiarazione dei redditi e chi, invece, era direttamente in galera perchè mafioso: sono i 237 furbetti che tra aprire e dicembre del 2019 hanno chiesto il Reddito di cittadinanza e che sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Locri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura.