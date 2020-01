Zingaretti visita Philip Morris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CRESPELLANO (BOLOGNA), 23 GEN - "Oggi siamo in una delle eccellenze industriali italiane e dell'Emilia-Romagna, perché questa è una terra che si è ricostruita grazie all'innovazione e incontrare queste meraviglie italiane, gli operai, i lavoratori, coloro che pensano all'innovazione è un segno di quello che serve a questo Paese: ricostruire un futuro". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, arrivando allo stabilimento Philip Morris di Crespellano, nel Bolognese, prima tappa della sua giornata di campagna elettorale in Emilia-Romagna. Dopo la visita alla fabbrica, è in programma il pranzo con i lavoratori nella mensa aziendale "Grazie al lavoro dei territori, delle buone amministrazioni, di quello che è stato fatto qui e anche di quello che sta facendo il Governo, che finalmente ha tagliato le tasse sugli stipendi dei lavoratori, ha ricominciato ad investire su industria 4.0", ha aggiunto.