Conte, in Iraq nostri soldati importanti

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Sappiamo tutti quanto sia importante il contributo fornito dai nostri militari all'estero e quanto sia rilevante il ruolo svolto da voi Carabinieri, in particolar modo in Iraq, ove operate, quotidianamente, in un contesto ambientale, in questo momento, estremamente delicato". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico della Scuola ufficiali Carabinieri, parlando "del moderno della 'polizia di stabilità', promosso dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dell'Alleanza Atlantica".