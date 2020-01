India: Mumbai come Ny, aperta 24h su 24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 24 GEN - Dal 27 di gennaio Mumbai si aggiungerà alla schiera delle metropoli "che non dormono mai", con negozi, ristoranti, centri commerciali E cinema aperti 24 ore su 24. Aaditya Thackeray, ministro al Turismo e all'Ambiente dello stato del Maharasthra, ha dato il via libera definitivo all'apertura no-stop delle attività che, approvata nel 2017, era stata osteggiata dalla Polizia della città, che ora dovrà emettere una nuova ordinanza. Unica eccezione, i bar che servono alcolici, obbligati a chiudere all'una e trenta di notte. Il ministro ha paragonato Mumbai a New York e a Londra, la cui "economia notturna", ha detto, vale 5 miliardi di dollari, e ha sottolineato che Mumbai ha moltissimi turisti e milioni di abitanti impegnati in turni di notte. L'apertura notturna non sarà obbligatoria, ma su base volontaria: secondo i media, sono già dieci i mall e i centri commerciali della città che hanno annunciato l'adesione all'iniziativa.