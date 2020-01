Prodi, Sardine da sole non muovono Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Le Sardine mi interessano e ci spero, ma non darei loro alcun ruolo nel senso che se lo devono dare da soli, non sarò io il loro Nonno, e comunque oggi devono aprire al dialogo con gli altri, e parlare a una parte abbastanza ampia della società italiana, questo è il loro prossimo problema. Voglio dire, con tutto il rispetto, quattro ragazzi non possono muovere un paese". Lo afferma Romano Prodi, in un'intervista al giornale on line Tpi news. Quanto al Pd, Zingaretti "è l'uomo giusto per la rinnovazione del Pd, il suo piano per riformare il partito è giusto. Lui va bene perché è pacato. Ma i Dem sono ancora troppo chiusi, si parlano 10 persone al massimo tra loro. Oggi conosco a mala pena i nomi dei parlamentari di Bologna, questo per darle un'idea di quanto sia chiuso oggi il partito". Infine il voto in Emilia-Romagna: "è una sfida che vivo con molta ansia. Sfida sul filo di lana. Bergonzoni inesistente, Salvini urla e basta".