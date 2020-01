© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 25 GEN - Terzo caso di coronavirus confermato in Francia. Lo ha reso noto il ministero della salute. Il nuovo caso, si legge in una nota del ministero, "è stato appena confermato e si tratta di un parente stretto di uno degli altri due casi segnalati. I tre pazienti erano stati in Cina e si trovano ora in ospedale a Bordeaux e Parigi, in isolamento".