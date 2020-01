Bassetti,memoria per no ripetere passato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - "Tutto scorre e passa. Questo è un guaio, perché se non si conserva la memoria noi siamo votati a ripetere quello che è già avvenuto nel passato": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, a margine dell'incontro con i giornalisti in occasione del patrono San Francesco di Sales. "Non solo - ha sottolineato il porporato - per come la Shoa o altre tragedie dell'umanità. Ma è veramente necessario fare memoria. Capire perché certe cose sono avvenute e non ripeterle. Invece di fare della storia un circolo vizioso, rotondo - ha concluso il cardinale Bassetti -, bisogna farne una linea retta". (ANSA).