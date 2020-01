Nave Vespucci ai Giochi Olimpici Tokio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - "La nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci andrà in Giappone ai giochi olimpici". Lo ha annunciato durante la cerimonia di varo della fregata 'Emilio Bianchi' il Capo di Stato maggiore della Marina Militare ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. "Proprio nello spirito di collaborazione e scambi culturali tra i vari Paesi - ha detto - i nostri allievi ufficiali e ufficiali imbarcati sulla Amerigo Vespucci a fine luglio approderanno a Tokio in Giappone in occasione dell'apertura dei Giochi Olimpici. Poi la navigazione continuerà nel Pacifico e in Atlantico passando dallo stretto di Magellano, passaggio scoperto 500 anni orsono dal grande navigatore". Il capo di Stato maggiore nel suo saluto ha sottolineato l'importanza del ruolo della Marina Militare nel controllo degli specchi acquei territoriali e nella grande esperienza sulle nuove tecnologie, parte integrante delle nuove e moderne unità in costruzione.