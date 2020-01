Scesi da tetto manifestanti antisgombero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Sono scesi i due uomini che martedì avevano iniziato una protesta sul tetto di un palazzo nel corso di uno sgombero a Milano. La questura ha comunicato che alle 11 i manifestanti saliti in cima al civico 1 di piazza Alfieri hanno deciso di fermarsi e hanno chiesto agli agenti di poter scendere in sicurezza. L'operazione si è svolta alle 12.30 anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco. I due sono stati identificati dagli uomini della Digos che li denunceranno per occupazione abusiva.