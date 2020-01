Ucraina: Zelensky, lascio a fine mandato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 25 GEN - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di voler realizzare tutti i suoi obiettivi durante l'attuale mandato e poi consegnare il governo del Paese ad altre persone. In un'intervista alla stazione televisiva israeliana Channel 9, rispondendo a una domanda se sarebbe stato in grado di ripetere nella vita reale quanto fatto dal personaggio interpretato nella serie TV 'Servitore del Popolo', Zelensky ha detto: "Lo vedrete tra quattro anni. E le piccole chiavi di questa nuova Ucraina sono il passo finale. Consegnare quelle piccole chiavi ad altre persone, per le quali sarà tutto più facile, è la mia ambizione". Lo riporta Interfax.