Calabria: la Santelli intorno al 50% stacca nettamente Callipo

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed EMG) per la Rai e resi noti su «Porta a porta» che rappresentano l’80% del campione, la candidata del centrodestra Jole Santelli ha una forchetta tra il 49% e il 53%, Pippo Callipo del centrosinistra si attesta tra il 31% e il 35%, il candidato del M5S-Calabria Civica Francesco Aiello tra il 7% e l’11%, Carlo Tansi, sostenuto da alcune liste civiche, anche lui sarebbe tra il 7% e l’11%.

In Calabria l’affluenza a quattro ore dalla chiusura dei seggi è stata del 35,52 per cento. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, era stata del 34,68%. Un leggero aumento di nemmeno un punto percentuale. Nell’entourage di Santelli, deputata di Forza Italia sostenuta dalla Lega e da Fratelli d’Italia, si respira grande ottimismo per l’esito del voto. La candidata non ha votato perché da tempo residente a Roma. Callipo, l’imprenditore prestato alla politica, invece ha votato a Pizzo Calabro (Vibo Valentia).



