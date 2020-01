Giornata memoria:Segre cittadina Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 26 GEN - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha annunciato oggi, durante le celebrazioni della Giornata della memoria "la personale volontà di proporre al Consiglio comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre". "Assieme, uniti, abbiamo il comune obiettivo di costruire ponti di pace per fare in modo che il Giorno della memoria - ha detto Brugnaro al Teatro Goldoni presente il presidente della Comunità Ebraica di Venezia Paolo Gnignati - rimanga vivo in ogni gesto e in ogni pensiero della nostra vita quotidiana. Anche da Venezia deve partire il grande messaggio che 'noi non abbiamo paura'".