© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Alla chiusura dei seggi l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 67,67%, con 30 punti in più rispetto al 37,76% della precedente consultazione di riferimento del 2014. Lo rileva il sito del Viminale.