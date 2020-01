Salvini: 'Per la prima volta in 70 anni c'è stata partita'

Il primo a presentarsi ai microfoni è Matteo Salvini: "Grazie ai milioni di italiani che hanno votato, chi sceglie si prende responsabilità chiunque abbia scelto, si è fatto carico pezzetto futuro del Paese". Così il leader della Lega nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, alle porte di Bologna. Quella in Emilia - dice - è stata "una cavalcata emozionante". "La lega può ambire a essere il primo partito in Emilia-Romagna, è un'emozione incredibile. "Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un’emozione, dopo settant'anni per la prima volta c'è stata una partita". "Chiunque vincerà, che sia Lucia o Stefano, vorrà dire che avrà meritato, perché il popolo ha sempre ragione»"

