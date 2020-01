© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - "No, grazie": così Donald Trump su Twitter replica al ministro degli esteri iraniano Javad Zarif che in un'intervista ha affermato che Teheran potrebbe accettare di trattare se gli Usa toglieranno le sanzioni. "Il ministro degli Esteri iraniano - scrive Trump - dice che l'Iran vuole negoziare con gli Stati Uniti, ma vuole che le sanzioni vengano rimosse. No grazie!".