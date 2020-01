© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - Elizabeth Warren scivola nei sondaggi ma ad una settimana dal voto in Iowa, che negli Stati Uniti darà il via alla stagione delle primarie democratiche, incassa l'endorsement del Des Moines Register. Il principale giornale dello stato motiva così la sua scelta: "E' la migliore leader per questi tempi".