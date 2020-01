Altre che invernali: giorni della merla 'autunnali' e...ventosi

Una perturbazione proveniente dal nord Atlantico porterà nelle prossime ore venti forti su buona parte del paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede, a partire dalle notte venti forti fino a burrasca su Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, specie sui settori appenninici. Dalla mattinata di domani i fenomeni interesseranno anche Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, specie sui settori appenninici. Previste anche mareggiate lungo le coste esposte.

Giorni della merla con il caldo, sfatata la tradizione

Dal 29 al 31 gennaio prevarrà sole, sarà più autunno che inverno

Saranno più "autunnali" che "invernali" i prossimi giorni della merla (da mercoledì 29 a venerdì 31 gennaio) che la tradizione vuole siano i più freddi dell’anno. Farà infatti caldo, per il periodo, e prevarrà il sole, anche se non mancherà «qualche spunto piovoso». Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, «la perturbazione che domani colpirà l’Italia interessando soprattutto i versanti tirrenici e le Alpi di confine, produrrà i suoi residui effetti giovedì al Sud, dove sono previsti rovesci. Altrove, invece, prevarrà il sole o sarà parzialmente nuvoloso». E sarà caratterizzata dal cielo sereno su gran parte dell’Italia la giornata di giovedì 30, peraltro con tendenza all’aumento delle nubi tra Liguria, Toscana e Sardegna. «Venerdì 31, invece - aggiunge il meteorologo di 3bmeteo.co - sono previste nubi sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori, con qualche debole pioggia, mentre altrove è previsto più sole. I giorni della merla, dunque, saranno più caldi della media e seguono ad un anno in cui sono stati freddi (Ferrara ricorda la neve a Milano proprio nei giorni della merla del 2019). «La tendenza specialmente degli ultimi 10 anni - conclude - è quella di un riscaldamento globale, con inverni sempre più miti soprattutto al Nord e al Centronord».