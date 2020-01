Benini (M5S): 'Non abbiamo avuto copertura mediatica'

"In realtà noi siamo molto soddisfatti per il voto qui in Emilia Romagna, ci fa piacere che sia scomparsa Forza Italia. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale faticosa, tutta in salita, lo sapevamo non abbiamo avuto una copertura mediatica che ci aspettavamo". Lo ha detto Simone Benini, candidato presidente del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali in Emilia Romagna, commentando così il risultato. "Sono soddisfatto - ha aggiunto - noi volevamo esserci come sentinelle utili e ci saremo, aspettiamo sui temi chi ha fatto certe promesse. Non mi dispiace che in realtà la Lega non abbiamo sfondato questo vuol dire che il governo è saldo, voleva liberare questa regione che è stata liberata in altri tempi".

"Il dato principale è che chi sparisce dall’Emilia non è il Movimento 5 stelle ma Forza Italia, Bonaccini ha rilanciato i nostri temi, ora lo aspettiamo sui trasporti, lo aspettiamo sui 4 milioni di alberi che pianterà, per la Borgonzoni vediamo se si verrà a sedere in consiglio regionale o sceglierà il Parlamento, visto che i due ruoli sono incompatibili". Lo ha detto Simone Benini, candidato presidente del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali in Emilia Romagna, commentando così il risultato. "Sono fiero della mia regione e dei miei concittadini - ha aggiunto - abbiamo ottenuto una risultato enorme per chi è andato a votare. Questo comunque è un risultato che ha dato forza al governo nazionale. Aspettiamo Bonaccini anche sull'acqua pubblica".

