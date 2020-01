E.Romagna: Guerini, vince buongoverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "I risultati dell'Emilia Romagna premiano innanzitutto il buon governo di Bonaccini. Ma dicono anche di una grande affermazione del Pd: merito del nostro radicamento in quella regione, della forza dei nostri candidati, ma anche dell'unità del partito a livello nazionale". Lo afferma il ministro Lorenzo Guerini (Pd) che, insieme a Luca Lotti, coordina Base Riformista, area politica all'interno del Pd. "Un'unità a cui tutti abbiamo lavorato, a cominciare dalla nostra area, in questi mesi, pur in una sana dialettica interna - aggiunge - Ora avanti nel lavoro al governo per il Paese riempiendo l'agenda di governo con politiche per la crescita ed il lavoro. E costruendo il campo per l'alternativa alla destra di Salvini: l'Emilia dimostra che lavorando, mobilitando, motivando, si può vincere".