Farnesina, contrastare antisemitismo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Il Giorno della Memoria ci rammenta l'imperativo morale, ben prima che il dovere giuridico, di onorare le vittime dell'Olocausto e di vigilare affinché una tragedia simile non si ripeta mai più". E' quanto sottolinea la Farnesina sul suo sito. "Come ricordato dal Presidente Mattarella da ultimo in occasione della Sua partecipazione a Gerusalemme alla solenne cerimonia per il 75 anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau - prosegue il messaggio - i rigurgiti di antisemitismo nelle nostre società devono servire da monito a non abbassare mai la guardia". "Ecco perché il nostro Paese vuole proseguire con ancora più convinzione nell'azione di prevenzione e contrasto ad ogni forma di antisemitismo".