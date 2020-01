«Oggi ricorre, come ogni anno, il Giorno della Memoria, dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Una data importante, riconosciuta ufficialmente in tutto il mondo, per non dimenticare gli orrori delle persecuzioni. Una data che rappresenta un monito contro l'indifferenza, l’odio e la discriminazione. Un invito a non perdere mai di vista la stella polare della democrazia, dell’eguaglianza, della libertà di ciascun popolo». Lo afferma, in una nota, il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo.