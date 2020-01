La Germania valuta evacuazione da Wuhan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 27 GEN - La Germania sta valutando la possibilità di evacuare i cittadini tedeschi che si trovano a Wuhan, la città cinese da cui si è diffuso il Coronavirus. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Adebahr, in conferenza stampa a Berlino. In queste ore, ha spiegato, si sta riunendo a Berlino un'unità di crisi su questa emergenza sanitaria. Sono 19 i cittadini tedeschi che "vivono, lavorano o studiano" a Wuhan. In Germania, ha poi aggiunto la portavoce del ministero della Sanità, ci sono tutti gli strumenti per "riconoscere eventuali casi di infezione, isolarli e trattarli".