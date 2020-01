Pechino diffonde immagine coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 27 GEN - Il Centro cinese per i controlli e la prevenzione delle malattie ha diffuso un'immagine della forma del nuovo coronavirus, isolato nei campioni ambientali raccolti a Wuhan al mercato di Huanan e noto come 2019-nCoV. Sui 585 campioni raccolti dall'1 al 12 gennaio, 35 sono stati positivi al virus, con 33 provenienti dalla parte occidentale della struttura dove è tradizionalmente concentrata la vendita degli animali selvatici, indicati come l'origine dell'epidemia.