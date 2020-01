Pizzarotti: 'Dal voto un colpo mortale al M5s'

«Il Movimento è nato in Emilia-Romagna nel 2007 e qui riceve oggi un colpo mortale». Così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, in un’intervista a Repubblica in cui osserva: «Il Movimento ha fatto fatica a trovare i candidati, ha fatto una campagna elettorale inesistente, soprattutto non aveva più niente da dire. Nessun tema da portare avanti, nessuno slogan da proporre».

I Cinquestelle «sono stati al governo con tutto e il contrario di tutto. Senza combinare niente», afferma Pizzarotti. «Il reddito di cittadinanza non è servito a far aumentare i posti di lavoro, come avevano promesso. Aver annunciato di aver abolito la povertà dimostra come non abbiano il senso della misura e il senso delle istituzioni».

«I parlamentari non hanno nessuna intenzione di andare a casa. Cercheranno in ogni modo di restare attaccati a questo governo e intanto elaborare una strategia di sopravvivenza, Perché se andassero al voto politico adesso, scomparirebbero», prosegue l’ex esponente del M5s.

«Hanno fatto tutto fuori tempo massimo e nel modo più sbagliato. Con 'facilitatori' calati dall’alto, senza alcun riconoscimento sul territorio. Si può dire che in pochissimo tempo il Movimento ha fatto tutti gli errori che hanno fatto i partiti in 40 anni. Nominano gli amici, ripescano quelli che non sono stati eletti, candidano fidanzate», è l’affondo di Pizzarotti, secondo cui gli Stati generali di marzo non serviranno: «Dovrebbero essere capaci di mettere in piedi processi democratici, ma non lo sono. In più, i militanti che erano in buona fede sono già andati via. Sono rimasti solo i fan dei fan».