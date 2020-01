Premier palestinese,no Piano Usa su pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 27 GEN - "Il mondo deve opporsi al cosiddetto 'Accordo del secolo' americano perché viola la legge internazionale" e serve a Trump "per proteggerlo dall'impeachment e a Netanyahu dal carcere per le accuse di corruzione". Lo ha detto nella riunione di governo a Ramallah il premier palestinese Mohammad Shtayyeh chiedendo alla Comunità internazionale di "non essere partner di un Piano che contraddice le basi della legge e i diritti del popolo palestinese". Shtayyeh ha sottolineato che il Piano predisposto dal presidente Trump "concede ad Israele tutto ciò che vuole a spese dei diritti nazionali del popolo palestinese rappresentati da uno stato indipendente, sovrano e non spezzettato con Gerusalemme capitale e il diritto al ritorno per i profughi".