Re Giordania respinge Piano pace Trump

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GEN - Il re di Giordania, Abdallah II, ha riaffermato la sua opposizione al Piano di pace di Trump sul conflitto israelo-palestinese. "La nostra posizione sul Piano - ha detto in una conferenza stampa - è chiarissima: ci opponiamo ad esso". Il regno hashemita e l'Egitto sono i due soli Paesi arabi ad avere un trattato di pace con Israele ma di recente i rapporti con la Giordania non sono più gli stessi specie da quando il premier Benyamin Netanyahu ha annunciato l'intenzione di annettere la Valle del Giordano, una vasta area, in parte palestinese, che corre lungo il confine tra i due Stati. Oggi a Washington Trump riceverà, separatamente, Netanyahu e il leader centrista di Blu-Bianco Benny Gantz. Domani ci dovrebbe essere la presentazione ufficiale di quello che il presidente Usa ha definito "l'Accordo del secolo". I palestinesi hanno già annunciato il loro netto rifiuto e hanno minacciato l'uscita dagli Accordi di Oslo. Domani in tutti i Territori è prevista una Giornata di Rabbia contro il Piano stesso.