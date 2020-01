Renzi, moderati fuggono da Fi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Ho sempre contestato l'approccio di chi attribuisce un significato nazionale al risultato regionale. Dunque non saremo noi a caricare di valenza politica il dato oggettivamente sorprendente del Movimento Cinque Stelle o la fuga dei moderati da Forza Italia, perché i moderati con Salvini non si sentono a casa. Noi pensiamo che il Governo debba preoccuparsi di governare e riportare la crescita in Italia. Per questo, sabato 1 e domenica 2 febbraio, da Cinecittà, Italia Viva lancerà idee e proposte per smuoversi dalla stagnazione e rilanciare sui contenuti. L'Assemblea Nazionale sarà una grande occasione per far sentire la voce di chi propone e di chi non vuole cadere nella trappola populista". Lo scrive Matteo Renzi nell'e-news richiamando all'assemblea di Iv nel prossimo week end.