(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - "Siamo in strettissima comunicazione con la Cina sul virus. In Usa sono stati riportati pochissimi casi ma vigiliamo fortemente. Abbiamo offerto alla Cina e al presidente Xi qualsiasi aiuto possa essere necessario. I nostri esperti sono straordinari!": lo twitta Donald Trump in merito al coronavirus cinese.