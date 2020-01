Esplosione in autofficina, un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PADOVA, 28 GEN - Un'esplosione si è verificata stamane all'interno di un'officina di autoriparazione a Padova, provocando il ferimento di un meccanico. L'uomo, rimasto leggermente ustionato, non sarebbe in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, un tecnico dell'officina era intento a lavorare sul serbatoio Gpl di un'auto quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento rilascio di gas sotto pressione dalla bombola, che ha innescato lo scoppio. Nel locale si trovavano tre persone. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo e la bombola, che intanto era stata portata all'esterno. Il ferito, leggermente ustionato, è stato preso in cura dal Suem 118 e portato in ospedale. L'esplosione ha provocato la rottura dei vetri, il danneggiamento di alcune auto e lo scardinamento di un portone. Un piccolo principio d'incendio è stato spento dal personale dell'officina.