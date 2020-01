Gen. Farina a Cagliari per Caserme verdi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - Quattro infrastrutture dell'Esercito in Sardegna avranno presto un nuovo volto: asili e strutture sportive aperte anche ai cittadini, aree verdi, all'interno poligoni e aree destinate all'addestramento. Basi militari di nuova generazione, efficienti, funzionali, ispirate a criteri costruttivi innovativi con basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione. Lo ha annunciato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Salvatore Farina, illustrando a Cagliari i dettagli del progetto "Caserme Verdi - per un Esercito all'avanguardia in un Paese moderno". Sono 28 complessivamente le infrastrutture che saranno trasformate in Italia. In Sardegna il progetto interesserà le caserme Attilio Mereu, Alberto Riva Villasanta e Monfenera a Cagliari e la Salvatore Pisano a Capo Teulada. "L'investimento preciso non è ancora stato stabilito - ha evidenziato il generale di divisione Gianpaolo Mirra, capo dipartimento infrastrutture dello stato maggiore dell'Esercito - siamo ancora in fase progettuale