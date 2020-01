M5s: Di Stefano, creiamo un Consiglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il Movimento 5 stelle si deve dare una nuova organizzazione. "Serve un organismo capace di trovare la sintesi politica che abbia pieni poteri e quindi piena responsabilità. Dovrà essere costituito da una sorta di consiglio (con regole ad-hoc) a sostegno di un capo politico (a tempo pieno), ma sia chiara una cosa, tutto ciò ha senso solo ed esclusivamente se le scelte prese da questo organo saranno totalmente indipendenti da condizionamenti esterni e soprattutto definitive". Lo scrive su Fb il sottosegretario Manlio Di Stefano parlando degli obiettivi degli Stati generali del Movimento. Altra priorità per Di Stefano è "tornare nelle piazze, anche stando al Governo, perché in governi di coalizione è fondamentale creare consapevolezza civica attorno alle battaglie che si combattono". Servono inoltre nuove regole, aggiunge "diciamocelo chiaramente, ci siamo fatti del male da soli con regole troppo limitanti per un movimento che guarda al futuro".