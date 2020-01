Netanyahu domani da Putin su Piano Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GEN - Il premier Benyamin Netanyahu dopo Washington, dove nel pomeriggio Trump rivelerà il suo Piano di Pace, andrà in volo domani a Mosca dal presidente Vladimir Putin per aggiornarlo sul Piano stesso. Lo ha detto l'ufficio del premier. Alcuni media sostengono anche - ma per ora non ci sono conferme - che nell'occasione dell'incontro tra i due leader possa essere liberata Naama Issachar, la ragazza israeliana detenuta a Mosca per possesso di droga e per la quale sia Netanyahu sia il presidente Rivlin hanno chiesto la grazia.