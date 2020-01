Padova lancia spazi 'Baby pit stop'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PADOVA, 28 GEN - Il Comune di Padova ha messo a disposizione otto nuovi spazi dedicati a bambini e genitori denominati "Baby Pit Stop" negli uffici comunali. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione dell'Unicef, nell'ambito del progetto "Alleanze territoriali per la famiglia" e serve come area di sosta in momenti di necessità distribuite in più luoghi della città. Gli spazi individuati hanno caratteristiche adeguate a garantire l'accessibilità e la riservatezza in un ambiente luminoso e curato nell'arredo e nella pulizia. In ogni "Pit Stop" sarà allestita una postazione da destinare all'allattamento e al cambio del bambino, con una piccola area giochi annessa, con poltrona, fasciatoio, tavolino e contenitore per i giochi. Una di queste sarà realizzata con il materiale donato da Unicef, le altre grazie al finanziamento regionale del progetto "Alleanze territoriali per la famiglia", un progetto grazie al quale stiamo mettendo in campo diverse aziono rivolte alla famiglia.