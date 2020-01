Provenzano, Salvini perso suo referendum

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 28 GEN - "Le elezioni in Emilia Romagna e Calabria erano elezioni locali ma si sono caratterizzate per un grande significato politico perché Salvini ha voluto fare un referendum su se stesso e l'ha perso". Così il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano oggi a Termoli. "Aveva detto che avrebbe spazzato il Pd - ha aggiunto - e il Pd è il primo partito in Emilia Romagna e in Calabria. Io guardo, però, con grande attenzione a quello che è accaduto in Calabria - ha proseguito Provenzano -. Quando il 55% dei cittadini resta a casa significa che matura un senso di sfiducia, di disincanto, di abbandono verso le istituzioni a cui io sento il dovere di dare una risposta. Ovviamente non lo fa solo il Governo, lo fanno tutte le istituzioni insieme".