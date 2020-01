Salvini,su sbarco Taranto denuncio Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - A Taranto sbarcheranno 400 migranti a bordo di una nave delle Ong. Con i problemi di lavoro, inquinamento, agricoltura, l'unico modo che ha questo governo per ricordare la Puglia è far sbarcare migliaia di migranti. E ci hanno messo 4 giorni per concedere un porto sicuro, e allora denuncio per sequestro di persona il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese. E' sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale". Lo dice in diretta Fb il leader della Lega Matteo Salvini.