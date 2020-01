Virus Cina, primo rimpatrio di francesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 28 GEN - E' previsto per dopodomani un primo rimpatrio di cittadini francesi da Wuhan, in Cina, epicentro dell'epidemia causata del coronavirus. "Un primo aereo di rimpatrio partirà domani da Parigi per rientrare probabilmente giovedì, con persone che non presentano sintomi", ha dichiarato il segretario di Stato ai Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, ai microfoni di CNews. Djebbari ha aggiunto che ci sarà successivamente un "secondo volo", con date ancora da determinare, "con persone potenzialmente affette dal virus".