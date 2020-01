A Cagliari il mega Yacht Octopus, 126mt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - Octopus, il mega yacht da 126 metri che fu di Paul Allen, il co-fondatore di Microsoft deceduto nell'ottobre del 2018 a Seattle all'età di 65 anni per complicazioni legate ad un linfoma non Hodgkin, è ormeggiato da qualche giorno al porto di Cagliari. L'imbarcazione, che era stata messa in vendita dalla famiglia per una cifra che supera i 300 milioni di dollari, si trova non lontano dalle banchine dove si sono insediati i team, come Luna Rossa e Inseos, che parteciperanno alle World Series dell'America's Cup, in programma a Cagliari dal 23 al 26 aprile prossimi. Il mega yacht è tra i primi 15 al mondo per la sua maestosità ma il quinto se si considera che non appartiene ad un capo di stato. Lo yacht è dotato di una piscina, una discoteca, una sala di registrazione, un cinema, un campo da basket e due "mini" sottomarini.