Biden, mi piacerebbe Michelle come vice

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - "Certo che mi piacerebbe avere Michelle Obama come vice presidente": lo ha detto il candidato presidenziale dem Joe Biden rispondendo alla domanda di un elettore a Muscatine, Iowa. Non è la prima volta che l'ex vice di Barack Obama lancia, tra il serio ed il faceto, l'idea di un ticket insieme a Michelle. Partecipando allo scorso The Late Show, alla domanda se avesse mai chiesto "consigli a Michelle", Biden rispose: solo di essere la mia vice presidente. Poi aggiunse: "sto scherzando, Michelle, sto scherzando".