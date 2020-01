Cala la scure sulla Bbc, 450 reporter in meno in 2 anni

Cala la scure dei tagli su Bbc News, influente voce globale della Gran Bretagna avviata verso la formalizzazione della Brexit fra due giorni. La vecchia zietta, secondo il nomignolo familiare riservatole storicamente dall’audience dei sudditi di Sua Maestà, taglierà 450 posti di lavoro - fra reporter e tecnici della sua tentacolare redazione giornalistica - entro 2 anni nell’ambito d’un piano di risparmi da 80 milioni di sterline (poco meno di 100 milioni di euro).

Azzoppata da una serie di contenziosi con gli ultimi governi Tory (alimentati anche da accuse di parzialità ricevuti in questi anni da diversi esponenti del partito dell’attuale premier, Boris Johnson, soprattutto dell’ala brexiteer ultrà), ma logorata anche da qualche conflitto e scandalo interno, l'emittente per antonomasia del Regno dovrà completare il percorso di ridimensionamento esattamente per il 2022, come reso noto oggi dalla direttrice di Bbc News, Fran Unsworth: l’anno che segnerà il secolo di vita di un’azienda - radiofonica prima, anche televisiva poi - fondata nel 1922 e divenuta da allora simbolo d’informazione e servizio pubblico nel mondo.

I tagli, secondo Unsworth, si rendono necessari per «affrontare la sfida dei cambiamenti, del modo nuovo in cui l'audience ci usa». E per «risparmiare somme sostanziali di denaro, poichè oggi spendiamo troppe risorse sul fronte delle trasmissioni tradizionali e non siamo abbastanza digitali».

Per contenere i costi fino a 480 milioni di budget annuo, è prevista una riduzione generale del numero delle storie e delle notizie da seguire, oltre a un contenimento degli approfondimenti di programmi come Newsnight. Tagli consistenti di personale sono poi annunciati nelle redazioni del World Service televisivo e della corazzata Bbc Radio 5 Live. Mentre è confermata la chiusura del popolare talk show mattutino condotto da Victoria Derbyshire: intervistatrice caustica dei potenti voce attenta ai problemi sociali del Paese.

L’impatto dei tagli - pari a ben oltre il 5% del totale dei 6000 dipendenti attuali di Bbc News, 1700 dei quali impiegati in decine di sedi estere - allarma rappresentati politici della minoranza e della maggioranza, dal governo ombra del Labour di Jeremy Corbyn al presidente conservatore della commissione cultura, digitale e media della Camera dei Comuni, Damian Collins. Mentre Michelle Stanistreet, della National Union of Journalists, evoca addirittura «una minaccia esistenziale per la Bbc», denunciandola come «conseguenza diretta» del draconiano «nuovo accordo» sul contratto di servizio imposto dal governo.

Il timore è che - al di là delle esigenze di modernizzazione o alle crisi interne legate fra l’altro a dossier come quello della trasparenza e dell’equità di compensi corrisposti alle star e della battaglia dei volti e delle voci femminili contro la disparità salariale fra uomini e donne - a pesare sia una strategia ostile dei Tory: orientati apparentemente, da David Cameron, a Theresa May, fino a Johnson, a 'riequilibrarè il mercato dell’informazione a vantaggio di concorrenti privati di una Bbc considerata prevalentemente liberal e di editori 'amicì tipo Rupert Murdoch. Un sospetto corroborato dai tagli per decine di milioni al bilancio che l’azienda ha già dovuto affrontare negli ultimi anni, dalla revoca del sussidio governativo per il canone gratis agli anziani e dall’idea fresca fresca di depenalizzare il mancato pagamento dello stesso canone: quasi a voler strizzare l’occhio all’evasione.

BoJo da parte sua si chiama fuori, negando in Parlamento, in risposta alla polemica di un deputato laburista, cha «la Bbc sia un nemico mortale del Partito Conservatore». Ed elogiandola anzi come «una preziosa istituzione britannica». Ma intanto non muove un dito. Almeno fino a quando lord Tony Hall, direttore generale che ha appena annunciato le dimissioni anticipate per i prossimi mesi, non avrà lasciato la poltrona a un successore sulla cui scelta il governo in carica avrà voce in capitolo.

