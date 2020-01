Cartello parrocchia,qui abita ebreo Gesù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - "Juden hier. Qui abita un ebreo: Gesù": la scritta, realizzata con un pennarello blu, compare sulla porta di ingresso della parrocchia San Giacomo Apostolo a La Loggia (Torino). Una iniziativa del parroco, don Ruggero Marini, in risposta alle scritte antisemite comparse nei giorni scorsi a Mondovì, nel Cuneese, e a Torino. "Sono stato allievo a Mondovì di Lidia Rolfi, scrittrice e partigiana deportata a Ravensbruck - racconta don Marini - Mi ha insegnato l'importanza della Memoria. E in questi giorni bisogna testimoniare e fare riflettere perché il 'non accada mai più' sia una presa di coscienza forte e luminosa".